Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос подписал новый долгосрочный контракт с французским клубом, об этом сообщает RMC Sport. По данным источника, соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Отмечается, что клуб ожидает лучшего момента, чтобы объявить о продлении соглашения.

28-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2013 года после перехода из «Ромы» за 31,4 миллиона евро. Его прошлое соглашение было рассчитано до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее он также выступал за «Коринтианс».