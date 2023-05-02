Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Маркиньос подписал новый контракт с «ПСЖ» слухи

02 Мая 2023 • 13:44 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос подписал новый долгосрочный контракт с французским клубом, об этом сообщает RMC Sport. По данным источника, соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Отмечается, что клуб ожидает лучшего момента, чтобы объявить о продлении соглашения.

28-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2013 года после перехода из «Ромы» за 31,4 миллиона евро. Его прошлое соглашение было рассчитано до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее он также выступал за «Коринтианс». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРУА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
4.20 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
13:44 · Франция. Лига 1
Источник: Маркиньос подписал новый контракт с «ПСЖ» слухи
13:11 · Италия. Серия А
Камоцци заявил, что в Италии никто не интересуется Кузяевым
12:50 · Франция. Лига 1
Конте посетил Париж на фоне слухов о назначении в «ПСЖ»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба сразятся за Хвичу
11:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на хорватского полузащитника
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» составят конкуренцию «Астон Вилле» в борьбе за Гендузи
11:05 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» возмущены поступком Месси 1
10:22 · Англия. Премьер-лига
Каспер Шмейхель: «Чувствую, что моя история с «Лестером» не закончена»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Балогун в конце сезона проведёт переговоры с «Арсеналом» по поводу своего будущего
09:42 · Испания. Ла Лига
Ла Лига ещё не отказывала «Барселоне» в возвращении Месси
07:56 · Франция. Лига 1
Ротен - об игре «ПСЖ»: «Это позор, болельщики сыты по горло»
04:13 · Франция. Лига 1
«Монако» не проигрывал так крупно в чемпионате Франции более четырёх лет
03:47 · Франция. Лига 1
«Марсель» - самая волевая команда французской Лиги 1 в текущем сезоне
02:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился с приоритетными целями на летнее трансферное окно слухи
01 Мая
23:57 · Франция. Лига 1
«Тулуза» - «Ланс»: прогноз на матч чемпионата Франции – 2 мая 2023
Все новости
Рекомендуем