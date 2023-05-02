Конте посетил Париж на фоне слухов о назначении в «ПСЖ»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте посетил Париж вместе со своей семьей. Об этом сообщает Football Italia. Напомним, наставника ранее связывали с назначением на должность главного тренера «ПСЖ».

Клубный советник парижан рассматривает Конте в качестве одного из кандидатов на замену Кристофу Галтье, который с большой долей вероятности оставит свой пост в конце нынешнего сезона.

Напомним, Конте ранее также связывали с возвращением в «Ювентус», руководство которого в конце сезона может уволить Массимилиано Аллегри.

Конте несколько недель назад потерял свою работу в «Тоттенхэме» из-за скандальной пресс-конференции, где раскритиковал работодателей.