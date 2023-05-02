В «ПСЖ» возмущены поступком Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси без разрешения главного тренера команды Кристофа Галтье и руководства клуба отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом рапортует Lequipe.
Источник отмечает, что после провального матча с «Лорьяном» (1:3) было принято решение отменить выходные для игроков парижского гранда. Однако это не помешало Месси покинуть расположение клуба. Одноклубники Лионеля были возмущены отъездом 35-летнего аргентинца.
Трудовое соглашение форварда с французским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании нападающий провел 37 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.
а тем времинем шмеци узнав про 300 лямов зелени сказал - какая ышо там нищебродская барса.. мая родина там иде я палучаю больше денужек.. и воспарил воздушным шареком в сторану 🐪🐫🐪.. адьез посоны.. пишыте письма.. 🎈 А-ха-ха-ха! )))
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