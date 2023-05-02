В «ПСЖ» возмущены поступком Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси без разрешения главного тренера команды Кристофа Галтье и руководства клуба отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом рапортует Lequipe.

Источник отмечает, что после провального матча с «Лорьяном» (1:3) было принято решение отменить выходные для игроков парижского гранда. Однако это не помешало Месси покинуть расположение клуба. Одноклубники Лионеля были возмущены отъездом 35-летнего аргентинца.

Трудовое соглашение форварда с французским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании нападающий провел 37 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

Месси провёл переговоры с новым клубом - это не «Барселона»