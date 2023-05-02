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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» возмущены поступком Месси

02 Мая 2023 • 11:05 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси без разрешения главного тренера команды Кристофа Галтье и руководства клуба отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом рапортует Lequipe.

Источник отмечает, что после провального матча с «Лорьяном» (1:3) было принято решение отменить выходные для игроков парижского гранда. Однако это не помешало Месси покинуть расположение клуба. Одноклубники Лионеля были возмущены отъездом 35-летнего аргентинца.

Трудовое соглашение форварда с французским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании нападающий провел 37 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Мая 2023 в 11:37
ай.. пора сабирать сходняк и устроить г(н)омеку правИло.. а то што ж ента такое палучаеца.. шнырь всем кидок сделал а оне тут за нево должны мазу держаць.. решил чесных пацанов на фуфел развести.. не паря-я па полной.. )))
а тем времинем шмеци узнав про 300 лямов зелени сказал - какая ышо там нищебродская барса.. мая родина там иде я палучаю больше денужек.. и воспарил воздушным шареком в сторану 🐪🐫🐪.. адьез посоны.. пишыте письма.. 🎈 А-ха-ха-ха! )))
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