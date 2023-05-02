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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси провёл переговоры с новым клубом - это не «Барселона»

02 Мая 2023 • 10:45 Комментировать

Звездный нападающий Лионель Месси, у которого истекает срок действия контракта с «ПСЖ», вступил в переговоры с другим клубом.

Как стало известно журналисту Руди Галетти, 35-летний аргентинец во время визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с представителями «Аль-Хиляля». Стороны обсудили возможный трансфер. Беседа прошла в позитивном ключе, однако до подписания контракта еще очень далеко.

Контракт Лионеля с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона. Ранее в прессе сообщалось, что 35-летний нападающий близок к возвращению в каталонскую «Барселону».

«ПСЖ» принял решение по Месси

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Лионель Месси аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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