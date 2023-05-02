Ротен - об игре «ПСЖ»: «Это позор, болельщики сыты по горло»

Экс-футболист сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал подопечных Кристофа Галтье за неудачные результаты.

«Четыре поражения в последних семи матчах. Это позор – платить столько за билеты и не видеть шоу на поле. Нужно вернуть идентичность «ПСЖ», а не обсуждать отдельные персоналии. В противном случае, команда потеряет нас всех. Болельщики «ПСЖ» уже сыты по горло», - рассказал Жером в эфире RMC.

В последнем матче парижский гранд на своем поле потерпел поражение от «Лорьяна» со счетом 1:3. После 33 туров «ПСЖ» набрал 75 баллов и лидирует в турнирной таблице Лиги 1.