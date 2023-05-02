«Монако» не проигрывал так крупно в чемпионате Франции более четырёх лет

Катастрофой завершился для «Монако», в котором выступает российский нападающий Александр Головин, матч тридцать третьего тура французского чемпионата Лиги 1. Монегаски пропустили четыре безответных мяча от «Монпелье», и это стало их самым крупным поражением не только в текущем сезоне, но и за последние четыре года в целом.

В последний раз столь крупно «Монако» проигрывал 19 января 2019 года, тогда монегаски уступили «Страсбургу» со счетом 1:5.

Ну а «Монпелье», в свою очередь, ранее никогда не обыгрывал «Монако» так крупно - в лучшем случае это получалось в два мяча разницы.