«Марсель» - самая волевая команда французской Лиги 1 в текущем сезоне

В матче тридцать третьего тура французского чемпионата «Марсель» сразился с «Осером», пропустил гол первым, но затем смог выиграть - таким образом, победа оказалась волевой. И это была уже пятая волевая победа провансальцев в текущем чемпионате, что является лучшим достижением в Лиге 1 в текущем сезоне.

В следующем туре провансальцам предстоит сразиться с другим блиставшим в 90-е годы прошлого столетия клубом - «Лансом», чемпионом Франции 1998 года. Это случится шестого мая на поле «Ланса». В случае победы «Ланс» приблизится к «Марселю» в турнирной таблице на расстояние плевка - одного очка.