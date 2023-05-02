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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» определился с приоритетными целями на летнее трансферное окно слухи

02 Мая 2023 • 02:24 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает укрепить состав после завершения текущего сезона.

Ряды парижан может покинут не только главный тренер Кристоф Галтье, уход которого считается почти предрешённым, но и множество игроков. Разумеется, в клубе планируют и подписания: по информации журналиста Сабера Десфарже, приоритет «ПСЖ» – приглашение двух центрфорвардов, а также флангового игрока атаки и опорного полузащитника.

Парижский гранд лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 75 набранными очками после 33-х туров, на пять баллов опережая «Марсель». 7 мая коллектив Кристофа Галтье сыграет против «Труа».

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ТРУА ПСЖ
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