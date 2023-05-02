«Пари Сен-Жермен» рассчитывает укрепить состав после завершения текущего сезона.

Ряды парижан может покинут не только главный тренер Кристоф Галтье, уход которого считается почти предрешённым, но и множество игроков. Разумеется, в клубе планируют и подписания: по информации журналиста Сабера Десфарже, приоритет «ПСЖ» – приглашение двух центрфорвардов, а также флангового игрока атаки и опорного полузащитника.

Парижский гранд лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 75 набранными очками после 33-х туров, на пять баллов опережая «Марсель». 7 мая коллектив Кристофа Галтье сыграет против «Труа».