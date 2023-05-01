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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» были недовольны физической формой Верратти

01 Мая 2023 • 20:47 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, если верить источнику, имел проблемы с лишним весом.

Сборная Италии не выступала на чемпионате мира – 2022 в Катаре, поэтому концовку прошлого года Верратти провёл в отпуске. Как информирует Le Parisien, после возвращение в расположение «ПСЖ» хавбек находился не в лучшей физической форме – у него выявили четыре килограмма лишнего веса.

Во второй половине сезона итальянец нерегулярно появляется на поле, часто выбывая из-за травм. В его активе одна результативная передача в 33 матчах за команду Кристофа Галтье во всех турнирах нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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