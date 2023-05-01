Агент: «Головин с Фабрегасом до сих пор очень близко общаются»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о дружбе россиянина с Сеском Фабрегасом.

«Фабрегас очень высокого мнения о Головине. Саша с Сеском до сих пор очень близко общаются, списываются. Фабрегас уже давно не в «Монако», но до сих пор даёт Головину советы», – приводит слова агента «Чемпионат». По словам Клюева, россиянин многому научился у знаменитого испанца, приведя в качестве примера открывания между линиями.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года, проведя вместе с Фабрегасом три года в одной команде. Чемпион мира и Европы в 2022 году перешёл в итальянский клуб «Комо».