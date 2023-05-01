Алексис Санчес верит, что «Марсель» обгонит «ПСЖ»

Форвард «Марселя» Алексис Санчес высказался касательно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

«Мы сейчас на расстоянии пяти очков от «ПСЖ». Это серьезный источник мотивации. Рады находиться так близко к лидеру. Нужно верить, что можем выиграть чемпионский титул. Лично я верю, что у нас получится», - передает слова чилийского нападающего RMC Sport.

В чемпионате Франции осталось провести пять туров. «Марсель» с 70 набранными баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице. Что касается «ПСЖ», то Месси и компания с 75 очками занимают второе место.