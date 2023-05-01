Доннарумма ответил, есть ли кризис в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении от «Лорьяна» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции. Парижане сенсационно уступили со счетом 1:3.

«Есть ли кризис в «ПСЖ»? Точно нет. Но мы очень разочарованы и злы. Хотели показать хорошую игру, но, к сожалению, снова потеряли очки на глазах у своих болельщиков», - передает слова итальянского голкипера Get French Football News.

За пять туров до завершения чемпионата Франции парижский гранд лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. Следующий матч «ПСЖ» проведет на везде с «Труа».