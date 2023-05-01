Агент Головина рассказал о сорвавшемся трансфере в «Боруссию»

Футбольный агент Александр Клюев, который занимается делами полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересовалась дортмундская «Боруссия» минувшей зимой.

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», - приводит слова агента издание «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что дортмундский клуб предлагал за Головина 40 миллионов евро, однако сделка не была оформлена.