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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин уже ветеран в «Монако»

01 Мая 2023 • 09:01 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, высказался о выступлении своего клиента за монегасков.

«Голова никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. При Клемане команда обрела стабильность. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Контракт Александра с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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