Агент: «Головин уже ветеран в «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, высказался о выступлении своего клиента за монегасков.

«Голова никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. При Клемане команда обрела стабильность. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Контракт Александра с клубом рассчитан до середины 2026 года.