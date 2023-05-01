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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» назвали трансферный бюджет на лето

01 Мая 2023 • 06:49 Комментировать

Владельцы «ПСЖ» назвали сумму, какую готовы потратить на усиление состава команды в летнее трансферное окно. Согласно сведениям журналистов Lequipe, парижский гранд выделит на приобретение новичков порядка 225 миллионов евро.

В трансферном шорт-листе французского клуба фигурируют несколько известных игроков. «ПСЖ» может приобрести летом Кефрена Тюрама, Гарри Кейна, Виктора Осимхена и Рандаля Коло-Муани.

С большой долей вероятности команду летом покинут Серхио Рамос, Лионель Месси, Преснел Кипембе, Карлос Солер и Фабиан Руис.

В последнем матче «ПСЖ» на своем поле сенсационно проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гарри Кейн Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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