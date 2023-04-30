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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» добыл непростую победу над «Осером»

30 Апреля 2023 • 23:40 Комментировать
Марсель
2:1
Осер
окончен

В 33-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Осера» с надеждой до пяти очков сократить отставание от «ПСЖ». Аутсайдеры в хорошей форме, и сегодня они вполне могли отобрать очки у марсельцев, хотя по игре уступали.

На 33-й минуте Бирама Туре шикарно пробил с лета и вывел гостей вперед. Лишь на 75-й минуте «Марсель» отыгрался после удара Дженгиза Юндера. Спустя две минуты Алексис Санчес вовсе перевернул ход игры - 2:1.

«Марсель» идет вторым и проигрывает «ПСЖ» пять баллов, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Марсель2:1Осер
  33'Туре Бирама (0:1)
(1:1) Юндер Дженгиз75'  
(2:1) Санчес Алексис77'  
Лопес ПауМБемба Шансель 71' (Гендузи Маттео ( 71') Жиго СамуэльКолашинац Сеад 90' (Балерди Леонардо ( 90') Каборе Исса 46' (Тавареш Нуну ( 46') Ронжье ВалентинВерету ЖорданКлосс ЖонатанЮндер Дженгиз 89' (Эрик-Бертран Байи ( 89') Оливейра Витор 70' (Пайе Димитри ( 70') Санчес Алексис  41'
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЭлмаз БартугБланко Рубен
Ионуц Андрей РадуЖанвье ЖульянЖубал МендесПелленар Тео 86' (Дюжимон Реми ( 86') Равелсон РайанМ'Чангама Юссуф 79' (Перрен Гаэтан ( 79') Туре БирамаЗедатка АкимЭн Готье 79' (Сахи Хамза ( 79') Ньянг М'Байе 68' (Аблин Маттис ( 68') Да Кошта Нуну 79' (Синайоко Лассин ( 79')
Запасные: Леон ДонованRaphael LipinskiРуис-Атиль КайсДануа КевинОтре Матиас
30 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Осер Марсель
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