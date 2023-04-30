«Марсель» добыл непростую победу над «Осером»

В 33-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Осера» с надеждой до пяти очков сократить отставание от «ПСЖ». Аутсайдеры в хорошей форме, и сегодня они вполне могли отобрать очки у марсельцев, хотя по игре уступали.

На 33-й минуте Бирама Туре шикарно пробил с лета и вывел гостей вперед. Лишь на 75-й минуте «Марсель» отыгрался после удара Дженгиза Юндера. Спустя две минуты Алексис Санчес вовсе перевернул ход игры - 2:1.

«Марсель» идет вторым и проигрывает «ПСЖ» пять баллов, соперник - 14-й.