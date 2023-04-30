«Марсель» добыл непростую победу над «Осером»

В 33-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Осера» с надеждой до пяти очков сократить отставание от «ПСЖ». Аутсайдеры в хорошей форме, и сегодня они вполне могли отобрать очки у марсельцев, хотя по игре уступали.
На 33-й минуте Бирама Туре шикарно пробил с лета и вывел гостей вперед. Лишь на 75-й минуте «Марсель» отыгрался после удара Дженгиза Юндера. Спустя две минуты Алексис Санчес вовсе перевернул ход игры - 2:1.
«Марсель» идет вторым и проигрывает «ПСЖ» пять баллов, соперник - 14-й.
Протокол игры
|33'Туре Бирама (0:1)
|(1:1) Юндер Дженгиз75'
|(2:1) Санчес Алексис77'
Лопес Пау•МБемба Шансель71' (Гендузи Маттео (71') •Жиго Самуэль•Колашинац Сеад90' (Балерди Леонардо (90') •Каборе Исса46' (Тавареш Нуну (46') •Ронжье Валентин•Верету Жордан•Клосс Жонатан•Юндер Дженгиз89' (Эрик-Бертран Байи (89') •Оливейра Витор70' (Пайе Димитри (70') •Санчес Алексис 41'
Запасные: Нгапандуэтнбу Симон•Элмаз Бартуг•Бланко Рубен
Ионуц Андрей Раду•Жанвье Жульян•Жубал Мендес•Пелленар Тео86' (Дюжимон Реми (86') •Равелсон Райан•М'Чангама Юссуф79' (Перрен Гаэтан (79') •Туре Бирама•Зедатка Аким•Эн Готье79' (Сахи Хамза (79') •Ньянг М'Байе68' (Аблин Маттис (68') •Да Кошта Нуну79' (Синайоко Лассин (79')
30 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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