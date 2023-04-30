«Монако» с треском проиграл «Монпелье»

В 33-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье» и крайне неудачно сыграл, уступив середнякам по всем основным показателям. В середине первого тайма Арно Норден шикарно промчался от центра поля к линии штрафной, невзирая на сопротивление соперников и метко пробил. В перерыве хозяева произвели тройную замену, в том числе на скамейку присел Александр Головин. Элиссе Бен Сехир мог сравнивать, но не реализовал выход один на один с вратарем. В середине второго тайма «Монпелье» забил снова в контратаке. Решающий удар нанес Фет Мауасса. Вскоре после этого Норден привычно разобрался с защитниками и из пределов штрафной оформил дубль. Стефи Мавидиди также отличился с паса Нордена - 4:0.

«Монако» остается на четвертом месте и больно ударил по своим шансам пробиться в Лигу чемпионов. Соперник - 12-й.

Протокол игры