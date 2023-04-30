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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» с треском проиграл «Монпелье»

30 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать
Монако
0:4
Монпелье
окончен

В 33-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье» и крайне неудачно сыграл, уступив середнякам по всем основным показателям. В середине первого тайма Арно Норден шикарно промчался от центра поля к линии штрафной, невзирая на сопротивление соперников и метко пробил. В перерыве хозяева произвели тройную замену, в том числе на скамейку присел Александр Головин. Элиссе Бен Сехир мог сравнивать, но не реализовал выход один на один с вратарем. В середине второго тайма «Монпелье» забил снова в контратаке. Решающий удар нанес Фет Мауасса. Вскоре после этого Норден привычно разобрался с защитниками и из пределов штрафной оформил дубль. Стефи Мавидиди также отличился с паса Нордена - 4:0.

«Монако» остается на четвертом месте и больно ударил по своим шансам пробиться в Лигу чемпионов. Соперник - 12-й.
Протокол игры

 
Монако0:4Монпелье
  28'Норден Арно (0:1)
  65'Мауасса Фет (0:2)
  72'Норден Арно (0:3)
  79'Мавидиди Стефи (0:4)
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан Гильермо  45' 51' (Матсима Крислен ( 51') Кайо Энрике 84' (Матазо Элио ( 84') Диоп Эден 46' (Якобс Исмаил ( 46') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин Александр 46' (Бен Сехир Элиссе ( 46') Фолланд Кевин 46' (Дьятта Крепен ( 46') Бен-Йеддер Виссам  37'
Запасные: Скардовелли ВандерсонБоаду МиронЖелсон МартиньшМинамино ТакумиЛукас ЖанДидийон Томас
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен КристоферКуяте Кики  58'Силла ИссиагаЛеруа Лео 71' (Шотар Жорис ( 71') Ферри ЖорданНорден Арно 83' (Геген Аксель ( 83') Хазри Вахби 70' (Фаяд Халил ( 70') Мауасса Фет 70' (Мавидиди Стефи ( 70') Вахи Элю 83' (Жермен Валер ( 83')
Запасные: Камара БингуруТшато ЭнзоСахо МамадуТамаш Тибо
30 апреля. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье монака
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