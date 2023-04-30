Головин - в старте «Монако» на игру с «Монпелье»

В рамках 33-го тура чемпионата Франции состоится поединок между «Монако» и «Монпелье». Тренерский штаб монегасков включил в стартовый состав команды российского полузащитника Александра Головина.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Диоп, Фофана, Камара, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.
Матч «Монако» - «Монпелье» начнется в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 29 матчей, отметившись семью забитыми мячами и семью результативными передачами.
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