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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

30 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать
Монако
0:1
Монпелье
1 1.73 X 3.65 2 5.00
2-й тайм

В рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет с «Монпелье».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Монако0:1Монпелье
 28'Норден Арно (0:1)
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан Гильермо  45'Кайо ЭнрикеДиоп Эден 46' (Якобс Исмаил ( 46') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин Александр 46' (Бен Сехир Элиссе ( 46') Фолланд Кевин 46' (Дьятта Крепен ( 46') Бен-Йеддер Виссам  37'
Запасные: Скардовелли ВандерсонБоаду МиронЖелсон МартиньшМинамино ТакумиЛукас ЖанМатазо ЭлиоМатсима КрисленДидийон Томас
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен КристоферКуяте КикиСилла ИссиагаЛеруа ЛеоФерри ЖорданНорден АрноХазри ВахбиМауасса ФетВахи Элю
Запасные: Геген АксельМавидиди СтефиКамара БингуруТшато ЭнзоЖермен ВалерСахо МамадуТамаш ТибоФаяд ХалилШотар Жорис
30 апреля. Стадион "Луи II".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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1
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