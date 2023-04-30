«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет с «Монпелье».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монако - Монпелье
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Протокол игры
|28'Норден Арно (0:1)
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо• 45'Кайо Энрике•Диоп Эден46' (Якобс Исмаил (46') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Головин Александр46' (Бен Сехир Элиссе (46') •Фолланд Кевин46' (Дьятта Крепен (46') •Бен-Йеддер Виссам 37'
30 апреля. Стадион "Луи II".
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