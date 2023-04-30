«ПСЖ» согласовал новый контракт с одним из лидеров

Бразильский защитник Маркиньос близок к подписанию нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании нового долгосрочного контракта до лета 2027 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Маркиньос провел 28 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В его пассиве две желтые карточки.