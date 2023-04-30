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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» согласовал новый контракт с одним из лидеров

30 Апреля 2023 • 12:41 Комментировать

Бразильский защитник Маркиньос близок к подписанию нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании нового долгосрочного контракта до лета 2027 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Маркиньос провел 28 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В его пассиве две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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