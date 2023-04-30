Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси напугал фанатов – сделал загадочную публикацию о Саудовской Аравии

30 Апреля 2023 • 01:43 Комментировать

Звёздный форвард Лионель Месси сделал загадочную публикацию в социальных сетях. Аргентинский футболист опубликовал фотографию пальм и зелени из Саудовской Аравии.

«Кто думал, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать эти неожиданные чудеса всякий раз, когда представляется возможность», - написал Месси.

Надо сказать, что публикация Месси напугала фанатов. Как известно, слухи связывают 35-летнего аргентинца с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

«Не посещайте Саудовскую Аравию, пожалуйста, посетите Барселону», - написал в комментариях один из фанатов, которого «лайками» поддержали многие.

«Нет, нет, нет. Подожди, подожди, подожди…» - говорится в ещё одном популярном комментарии.

Добавим, что ближайшим летом «Барселона» будет пытаться вернуть Лионеля Месси. Каталонцам для этого нужно вписаться в финансовые правила Ла Лиги. 

Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023 Аль-хи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Аяччо Аяччо
3
0
Видео
30.04.23 в 14:00
Монако Монако
Монпелье Монпелье
1.52 4.60 6.20
Видео
30.04.23 в 16:00
Труа Труа
Ницца Ницца
4.20 3.75 1.87
Видео
30.04.23 в 16:00
Клермон Клермон
Реймс Реймс
3.35 3.35 2.28
Видео
30.04.23 в 16:00
Ренн Ренн
Анже Анже
1.35 5.20 9.40
Видео
30.04.23 в 18:05
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
1.26 7.00 9.40
Видео
30.04.23 в 21:45
Марсель Марсель
Осер Осер
1.35 5.20 9.20
Видео
Все матчи
Новости
29 Апреля
23:56 · Франция. Кубок
«Тулуза» стала обладателем кубка Франции, забив 5 мячей «Нанту»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении Языджи в ЦСКА
20:04 · Франция. Лига 1
33-летний Кабелла – третий ассистент Лиги 1 после Месси и Неймара
19:52 · Франция. Лига 1
«Лилль» быстро разгромил «Аяччо»
17:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барселоны» по возвращению Месси
17:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на нападающего «Ланса»
09:05 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбирает между Зиданом и Моуринью
07:43 · Франция. Лига 1
Якобс высказался о шансах «Монако» финишировать в топ-3 Лиги 1
28 Апреля
23:58 · Испания. Ла Лига
Месси продолжает ждать конкретного предложения от «Барселоны»
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»
23:18 · Италия. Серия А
Тудор – ещё один кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
22:33 · Франция. Кубок
Парижская полиция запретит протесты против пенсионной реформы во время финала Кубка Франции
20:46 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»
20:08 · Франция. Лига 1
«Ницца» попросит за Тодибо не менее 40 млн евро
Все новости
Рекомендуем