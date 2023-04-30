Месси напугал фанатов – сделал загадочную публикацию о Саудовской Аравии

Звёздный форвард Лионель Месси сделал загадочную публикацию в социальных сетях. Аргентинский футболист опубликовал фотографию пальм и зелени из Саудовской Аравии.

«Кто думал, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать эти неожиданные чудеса всякий раз, когда представляется возможность», - написал Месси.

Надо сказать, что публикация Месси напугала фанатов. Как известно, слухи связывают 35-летнего аргентинца с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

«Не посещайте Саудовскую Аравию, пожалуйста, посетите Барселону», - написал в комментариях один из фанатов, которого «лайками» поддержали многие.

«Нет, нет, нет. Подожди, подожди, подожди…» - говорится в ещё одном популярном комментарии.

Добавим, что ближайшим летом «Барселона» будет пытаться вернуть Лионеля Месси. Каталонцам для этого нужно вписаться в финансовые правила Ла Лиги.

Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»