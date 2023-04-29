33-летний Кабелла – третий ассистент Лиги 1 после Месси и Неймара

Бывший полузащитник «Краснодара», а ныне один из ключевых игроков французского «Лилля» Реми Кабелла сегодня отдал свой девятый ассист в текущем сезоне Лиги 1.

Как уточняет статистический портал Opta, больше по этому показателю в лиге только у звёзд «ПСЖ» - Лионеля Месси и Неймара. У них по 15 и 11 голевых передач соответственно.

А что касается сделанных передач под удар, то по ним 33-летний француз и вовсе лучший в чемпионате Франции – их у него 85.