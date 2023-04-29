«Лилль» быстро разгромил «Аяччо»

В 33-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал де-факто вылетающий во второй дивизион «Аяччо» и легко набрал запланированные очки. В конце первого тайма в течение 16 минут отличились Андре Гомеш (дубль) и Реми Кабелла, после чего такой перевес нельзя было упустить.

3:0, «доги» вышли на пятое место, соперник идет предпоследним.