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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» быстро разгромил «Аяччо»

29 Апреля 2023 • 19:52 Комментировать
Лилль
3:0
Аяччо
окончен

В 33-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал де-факто вылетающий во второй дивизион «Аяччо» и легко набрал запланированные очки. В конце первого тайма в течение 16 минут отличились Андре Гомеш (дубль) и Реми Кабелла, после чего такой перевес нельзя было упустить.

3:0, «доги» вышли на пятое место, соперник идет предпоследним.

Протокол игры  
Лилль3:0Аяччо
(1:0) Гомеш Андре22'  
(2:0) Гомеш Андре33'  
(3:0) Кабелла Реми38'  
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеЙоро ЛениРибейро АлександроГудмундссон Габриэль 53' (Веа Тимоти ( 53') Гомеш Андре 68' (Андре Бенжамин ( 68') Гомес Анхель 79' (Уна Адам ( 79') Жегрова ЭдонКабелла Реми 79' (Балеба Карлос ( 79') Бамба Джонатан 78' (Байо Мохамед ( 78') Дэвид Джонатан  29'
Запасные: Костиль БенуаМартен ЖонасИсмаили ГонсалвесФонте Жозе
Леруа БенжаменЮссуф МохамедГонсалес Омар IIВидаль КлеманДиалло ИсмаэльБаяла Сириль 46' (Ivane Chegra ( 46') Маршетти Венсан 90' (Коне Юссуф ( 90') Мангани Тома 72' (Нури Рияд ( 72') Спадануда Кевин  71'Эль-Идрисси МунемСумано Мусса  28' 72' (Кутадьер Матьё ( 72')
Запасные: Шаброль ФлорьянАвинель СедрикСоллакаро Франсуа-ЖозефAnthony KhelifaМайембо Фернан
29 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Аяччо Лилль
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