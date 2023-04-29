«Лилль» быстро разгромил «Аяччо»

В 33-м туре Лиги 1 «Лилль» принимал де-факто вылетающий во второй дивизион «Аяччо» и легко набрал запланированные очки. В конце первого тайма в течение 16 минут отличились Андре Гомеш (дубль) и Реми Кабелла, после чего такой перевес нельзя было упустить.
3:0, «доги» вышли на пятое место, соперник идет предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Гомеш Андре22'
|(2:0) Гомеш Андре33'
|(3:0) Кабелла Реми38'
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль53' (Веа Тимоти (53') •Гомеш Андре68' (Андре Бенжамин (68') •Гомес Анхель79' (Уна Адам (79') •Жегрова Эдон•Кабелла Реми79' (Балеба Карлос (79') •Бамба Джонатан78' (Байо Мохамед (78') •Дэвид Джонатан 29'
Запасные: Костиль Бенуа•Мартен Жонас•Исмаили Гонсалвес•Фонте Жозе
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II•Видаль Клеман•Диалло Исмаэль•Баяла Сириль46' (Ivane Chegra (46') •Маршетти Венсан90' (Коне Юссуф (90') •Мангани Тома72' (Нури Рияд (72') •Спадануда Кевин• 71'Эль-Идрисси Мунем•Сумано Мусса 28'72' (Кутадьер Матьё (72')
29 апреля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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