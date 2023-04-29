Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси есть предложения от двух клубов – среди них нет «Барселоны» слухи

29 Апреля 2023 • 17:58 Комментировать (1)

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. «Барселона» хочет вернуть звёздного аргентинца в свои ряды, однако для начала каталонцам нужно получить одобрение Ла Лиги по финансам. Только тогда «сине-гранатовые» смогут направить Месси предложение.

Прямо сейчас у Месси есть предложения от двух клубов – от «ПСЖ» и «Аль-Хиляля». При этом переговоры о возможном продлении контракта с парижанами были приостановлены. В настоящий момент Лионель сосредоточен на завершении сезона. Об этом рассказывает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло. 

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в последний день июня.

Месси выдвинул ультиматум «Барселоне»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
29 Апреля 2023 в 18:11
ай шмеци давай-дафай аль-хиляль ждец тибя 🐪🐫🐪.. а-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
42 мин
Лилль Лилль
Аяччо Аяччо
1
0
1.26 6.00 12.00
Видео
30.04.23 в 14:00
Монако Монако
Монпелье Монпелье
1.52 4.60 6.20
Видео
30.04.23 в 16:00
Труа Труа
Ницца Ницца
4.20 3.75 1.87
Видео
30.04.23 в 16:00
Клермон Клермон
Реймс Реймс
3.35 3.35 2.28
Видео
30.04.23 в 16:00
Ренн Ренн
Анже Анже
1.35 5.20 9.40
Видео
30.04.23 в 18:05
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
1.26 7.00 9.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
17:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барселоны» по возвращению Месси
17:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на нападающего «Ланса»
09:05 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбирает между Зиданом и Моуринью
07:43 · Франция. Лига 1
Якобс высказался о шансах «Монако» финишировать в топ-3 Лиги 1
28 Апреля
23:58 · Испания. Ла Лига
Месси продолжает ждать конкретного предложения от «Барселоны»
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»
23:18 · Италия. Серия А
Тудор – ещё один кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
22:33 · Франция. Кубок
Парижская полиция запретит протесты против пенсионной реформы во время финала Кубка Франции
20:46 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»
20:08 · Франция. Лига 1
«Ницца» попросит за Тодибо не менее 40 млн евро
18:11 · Франция. Лига 1
Головин возобновил тренировки
17:14 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ интересуются ярким бомбардиром из Лиги 1
17:07 · Франция. Лига 1
Галтье ответил на вопрос о будущем Рамоса
16:46 · Франция. Лига 1
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Оздоева в «Лилль»
Все новости
Рекомендуем