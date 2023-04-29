Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. «Барселона» хочет вернуть звёздного аргентинца в свои ряды, однако для начала каталонцам нужно получить одобрение Ла Лиги по финансам. Только тогда «сине-гранатовые» смогут направить Месси предложение.

Прямо сейчас у Месси есть предложения от двух клубов – от «ПСЖ» и «Аль-Хиляля». При этом переговоры о возможном продлении контракта с парижанами были приостановлены. В настоящий момент Лионель сосредоточен на завершении сезона. Об этом рассказывает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в последний день июня.

Месси выдвинул ультиматум «Барселоне»