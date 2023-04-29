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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбирает между Зиданом и Моуринью

29 Апреля 2023 • 09:05 Комментировать

Боссы «ПСЖ» планируют сменить главного тренера команды по завершении нынешнего сезона. Как информирует AS, в списке потенциальных претендентов фигурируют фамилии нескольких известных специалистов. Речь идет о Зинедине Зидане, Тьяго Мотте и Жозе Моуринью.

В настоящий момент пост главного тренера парижского гранда занимает Кристоф Галтье. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Он занимает этот пост с июля 2022 года.

«ПСЖ» лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Парижский гранд в ближайшем матче на своем поле примет «Лорьян».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью ПСЖ Тьяго Мотта Зинедин Зидан
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