«ПСЖ» выбирает между Зиданом и Моуринью

Боссы «ПСЖ» планируют сменить главного тренера команды по завершении нынешнего сезона. Как информирует AS, в списке потенциальных претендентов фигурируют фамилии нескольких известных специалистов. Речь идет о Зинедине Зидане, Тьяго Мотте и Жозе Моуринью.

В настоящий момент пост главного тренера парижского гранда занимает Кристоф Галтье. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Он занимает этот пост с июля 2022 года.

«ПСЖ» лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Парижский гранд в ближайшем матче на своем поле примет «Лорьян».