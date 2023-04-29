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Чемпионат Франции. Лига 1

Якобс высказался о шансах «Монако» финишировать в топ-3 Лиги 1

29 Апреля 2023 • 07:43 Комментировать

Защитник «Монако» Исмаил Якобс высказался о предстоящем поединке против «Монпелье» в рамках 33-го тура чемпионата Франции.

«Чтобы сохранить шансы на попадание в топ-3, нам необходимо набрать максимум очков в оставшихся матчах. Но это сейчас зависит не от нас самих. Для итогового успеха нужно немного удачи. Могу заверить вас, что мы сделаем все, чтобы достигнуть поставленной цели», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

Матч «Монако» - «Монпелье» пройдет в воскресенье, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. По итогам 32 туров Лиги 1 монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Исмаил Якобс
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