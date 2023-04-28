«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»

В 33-м туре Лиги 1 «Лион» гостил у «Страсбурга» и не имел большого перевеса над противником, что не помешало ему набрать важные три очка в борьбе за еврокубки. На 10-й минуте Брэдли Баркола открыл счет, но судьи нашли там вне игры. На 15-й минуте уже соперники повели после красивой комбинации и заключительного удара Моргана Сансона в практически пустые ворота. На 32-й минуте Лукеба Кастелло сравнял счет, также легко послав мяч в сетку. Очень быстро гости забили снова, Максанс Какере стал автором гола. В середине второго тайма Александр Ляказетт мог снимать все вопросы, но попал в штангу.

«Лион» делит шестое место, соперник не в зоне вылета только по дополнительным показателям.