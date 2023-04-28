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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»

28 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать
Страсбург
1:2
Лион
окончен

В 33-м туре Лиги 1 «Лион» гостил у «Страсбурга» и не имел большого перевеса над противником, что не помешало ему набрать важные три очка в борьбе за еврокубки. На 10-й минуте Брэдли Баркола открыл счет, но судьи нашли там вне игры.  На 15-й минуте уже соперники повели после красивой комбинации и заключительного удара Моргана Сансона в практически пустые ворота. На 32-й минуте Лукеба Кастелло сравнял счет, также легко послав мяч в сетку. Очень быстро гости забили снова, Максанс Какере стал автором гола. В середине второго тайма Александр Ляказетт мог снимать все вопросы, но попал в штангу.

«Лион» делит шестое место, соперник не в зоне вылета только по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Страсбург1:2Лион
(1:0) Сансон Морган15'  
  32'Люкеба Кастелло (1:1)
  36'Какере Максанс (1:2)
Селс МатцПеррен ЛюкаДжику Александер  47'Ле Маршан МаксимГильберт ФредерикСоболь Эдуард 71' (Гамейро Кевин ( 71') Беллегард Жан-РикнерАолу Жан-Эде  39' 46' (Дукуре Исмаэль ( 46') Диарра Хабиб 71' (Льенар Димитри ( 71') Сансон Морган 83' (Судзуки Юито ( 83') Диалло Хабиб
Запасные: Мотиба ЛебоЖан ДэниДагба КолинРиссьер РобинПрчич Саньин
Лопеш АнтониЛоврен ДеянДиоманде Синали  35'Люкеба Кастелло  69'Кумбеди Саэль  80'Какере Максанс 81' (Ауа Уссем ( 81') Толиссо КорентенМендес Тьяго 74' (Лепнан Йоанн ( 74') Милагрес ЭнрикеБаркола Бредли 74' (Сарр Амин ( 74') Ляказетт Александр
Запасные: Дембеле Мусса IIШерки РайанРиу РемиГюсто МалоБоатенг ЖеромJeffinho
28 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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