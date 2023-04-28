«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»

В 33-м туре Лиги 1 «Лион» гостил у «Страсбурга» и не имел большого перевеса над противником, что не помешало ему набрать важные три очка в борьбе за еврокубки. На 10-й минуте Брэдли Баркола открыл счет, но судьи нашли там вне игры. На 15-й минуте уже соперники повели после красивой комбинации и заключительного удара Моргана Сансона в практически пустые ворота. На 32-й минуте Лукеба Кастелло сравнял счет, также легко послав мяч в сетку. Очень быстро гости забили снова, Максанс Какере стал автором гола. В середине второго тайма Александр Ляказетт мог снимать все вопросы, но попал в штангу.
«Лион» делит шестое место, соперник не в зоне вылета только по дополнительным показателям.
Протокол игры
|(1:0) Сансон Морган15'
|32'Люкеба Кастелло (1:1)
|36'Какере Максанс (1:2)
Селс Матц•Перрен Люка•Джику Александер• 47'Ле Маршан Максим•Гильберт Фредерик•Соболь Эдуард71' (Гамейро Кевин (71') •Беллегард Жан-Рикнер•Аолу Жан-Эде 39'46' (Дукуре Исмаэль (46') •Диарра Хабиб71' (Льенар Димитри (71') •Сансон Морган83' (Судзуки Юито (83') •Диалло Хабиб
Запасные: Мотиба Лебо•Жан Дэни•Дагба Колин•Риссьер Робин•Прчич Саньин
Лопеш Антони•Ловрен Деян•Диоманде Синали• 35'Люкеба Кастелло• 69'Кумбеди Саэль• 80'Какере Максанс81' (Ауа Уссем (81') •Толиссо Корентен•Мендес Тьяго74' (Лепнан Йоанн (74') •Милагрес Энрике•Баркола Бредли74' (Сарр Амин (74') •Ляказетт Александр
28 апреля. Стадион "де ла Мейно".
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