«Ницца» попросит за Тодибо не менее 40 млн евро

«Ницца» попросит за своего защитника Жана-Клера Тодибо сумму не менее 40 млн евро. Такой информацией делится французское издание L'Équipe.

Тем самым, руководство команды с юга Франции дало понять, что препятствовать переходу молодого француза в клубе не будут. А предпочтут получить за свой ценный актив неплохую сумму.

Всего в текущем сезоне у 23-летнего игрока 42 официальных матча за «красно-чёрных».

Ранее мы сообщали от интересе к Тодибо со стороны французского гегемона «ПСЖ». Также на игрока претендуют топ-клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».