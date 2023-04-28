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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» попросит за Тодибо не менее 40 млн евро

28 Апреля 2023 • 20:08 Комментировать
Труа
...
Ницца
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30.04 16:00

«Ницца» попросит за своего защитника Жана-Клера Тодибо сумму не менее 40 млн евро. Такой информацией делится французское издание L'Équipe.

Тем самым, руководство команды с юга Франции дало понять, что препятствовать переходу молодого француза в клубе не будут. А предпочтут получить за свой ценный актив неплохую сумму.

Всего в текущем сезоне у 23-летнего игрока 42 официальных матча за «красно-чёрных».

Ранее мы сообщали от интересе к Тодибо со стороны французского гегемона «ПСЖ». Также на игрока претендуют топ-клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Жан-Клер Тодибо
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