Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки. Об этом рассказал главный тренер команды Лиги 1 Филипп Клеман.

«Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье», - сказал Клеман. Слова рулевого «Монако» ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Александр Головин из-за болезни пропустил прошлый матч чемпионата Франции против «Ланса». Всего в сезоне 2022/2023 26-летний полузащитник провёл 40 игр, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

В воскресенье, 30 апреля, «Монако» сыграет против «Монпелье» на своём поле.