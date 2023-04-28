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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин возобновил тренировки

28 Апреля 2023 • 18:11 Комментировать
Монако
...
Монпелье
1 1.50 X 4.60 2 6.00
30.04 14:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки. Об этом рассказал главный тренер команды Лиги 1 Филипп Клеман.

«Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье», - сказал Клеман. Слова рулевого «Монако» ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Александр Головин из-за болезни пропустил прошлый матч чемпионата Франции против «Ланса». Всего в сезоне 2022/2023 26-летний полузащитник провёл 40 игр, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

В воскресенье, 30 апреля, «Монако» сыграет против «Монпелье» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Филипп Клеман
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