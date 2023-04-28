Галтье ответил на вопрос о будущем Рамоса

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил на вопрос о будущем защитника Серхио Рамоса. Действующий контракт 37-летнего испанского футболиста рассчитан до конца июня текущего года.

«Рамос? Он пример, он ключевой футболист в раздевалке. Я не знаю ничего о его будущем – между ним и руководством идут переговоры. Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он даёт команде – как за поле, так и за его пределами», - сказал Галтье, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Всего за «ПСЖ» Серхио Рамос провёл 52 матча. В них испанец записал на свой счёт пять голов и один голевой пас.