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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Оздоева в «Лилль»

28 Апреля 2023 • 16:46 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Адана Демирспор
30.04 20:00

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о сорвавшемся переходе своего клиента во французский «Лилль» в 2022 году.

По словам агента, эта сделка не состоялась по причине дискриминации российских игроков, которая началась весной прошлого года.  

«Оздоеву давали хорошие условия. Однако, когда всё это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно», — цитирует агента «РБК Спорт».

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провёл за «Фатих Карагюмрюк» 28 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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