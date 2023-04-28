В МЛС задумались о трансфере Месси

Президент МЛС Дон Грабер высказался о возможном переезде аргентинского нападающего Лионеля Месси в США. Интерес к 35-летнему форварду проявляет «Интер Майами».

«Будем совместно работать с «Интер» Майами, клубом, который хочет заполучить Месси. Ранее у нас получалось эффектикно действовать в подписании футболистов. Надеюсь, что мы сумеем что-то придумать», - передает слова Грабера Sport.es.

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает за французский «ПСЖ». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня. Среди вариантов продолжения карьеры Лео также называется каталонская «Барселона».