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Чемпионат Франции. Лига 1

В МЛС задумались о трансфере Месси

28 Апреля 2023 • 06:30 Комментировать

Президент МЛС Дон Грабер высказался о возможном переезде аргентинского нападающего Лионеля Месси в США. Интерес к 35-летнему форварду проявляет «Интер Майами».

«Будем совместно работать с «Интер» Майами, клубом, который хочет заполучить Месси. Ранее у нас получалось эффектикно действовать в подписании футболистов. Надеюсь, что мы сумеем что-то придумать», - передает слова Грабера Sport.es.

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает за французский «ПСЖ». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня. Среди вариантов продолжения карьеры Лео также называется каталонская «Барселона».

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Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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