Клубы АПЛ следят за Эмболо

Как сообщает RMC Sport, неназванные клубы Английской премьер-лиги пристально следят за нападающим «Монако» и сборной Швейцарии Брелем Эмболо.

26-летний спортсмен выступал за национальную швейцарскую команду на чемпионате мира 2022 года и сумел отличиться забитыми мячами в ворота сборных Камеруна (1:0) и Сербии (3:2).

В данный момент «Монако» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, оставая от лидирующего «ПСЖ» на 14 зачётных единиц за шесть туров до окончания турнира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ближайшим летом «монегаски» могут устроить распродажу.