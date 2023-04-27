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Чемпионат Франции. Лига 1

Клубы АПЛ следят за Эмболо

27 Апреля 2023 • 23:41 Комментировать
Монако
...
Монпелье
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30.04 14:00

Как сообщает RMC Sport, неназванные клубы Английской премьер-лиги пристально следят за нападающим «Монако» и сборной Швейцарии Брелем Эмболо.

26-летний спортсмен выступал за национальную швейцарскую команду на чемпионате мира 2022 года и сумел отличиться забитыми мячами в ворота сборных Камеруна (1:0) и Сербии (3:2).

В данный момент «Монако» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, оставая от лидирующего «ПСЖ» на 14 зачётных единиц за шесть туров до окончания турнира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ближайшим летом «монегаски» могут устроить распродажу.

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МОНАКО МОНПЕЛЬЕ
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