Шерки продлил контракт с «Лионом»

Как сообщает L’Equipe, контракт с 19-летним французским форвардом «Лиона» Райаном Шерки был автоматически продлён на ещё один сезон, теперь он действует до конца сезона 2024/25. Вступил в силу пункт об опредёленном количестве сыгранных в стартовом составе матчей.

По информации источника, Шерки был близок к переходу в «ПСЖ» под занавес прошедшего январского трансферного окна, теперь же спортсмен будет зарабатывать около 300 тысяч евро в месяц.

Грядущим летом «Лион» сможет потребовать более высокую плату за трансфер от потенциальных клубов, заинтересованных во французе. Как утверждается, до продления контракта он находился в не самом выгодном положении во время переговоров.