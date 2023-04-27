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Чемпионат Франции. Лига 1

Шерки продлил контракт с «Лионом»

27 Апреля 2023 • 23:19 Комментировать
Страсбург
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Лион
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Через 21 ч. 42 мин.

Как сообщает L’Equipe, контракт с 19-летним французским форвардом «Лиона» Райаном Шерки был автоматически продлён на ещё один сезон, теперь он действует до конца сезона 2024/25. Вступил в силу пункт об опредёленном количестве сыгранных в стартовом составе матчей.

По информации источника, Шерки был близок к переходу в «ПСЖ» под занавес прошедшего январского трансферного окна, теперь же спортсмен будет зарабатывать около 300 тысяч евро в месяц.

Грядущим летом «Лион» сможет потребовать более высокую плату за трансфер от потенциальных клубов, заинтересованных во французе. Как утверждается, до продления контракта он находился в не самом выгодном положении во время переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион контракт Райан Шерки
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СТРАСБУРГ ЛИОН
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