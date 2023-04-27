«ПСЖ» поделился новостями о Неймаре

Звёздный нападающий Неймар числится в лазарете «ПСЖ» со средины февраля. Тогда бразилец повредил лодыжку и перенёс хирургическое вмешательство. Гранд Лиги 1 поделился новостями о состоянии Неймара.

«Неймар вернулся в тренировочный центр. Члены медицинского штаба и хирурги, оперировавшие его, приступили к снятию с его ноги защитной конструкции», - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что результаты тестов Неймара обнадёживают, и теперь футболист продолжит реабилитацию в Париже.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.