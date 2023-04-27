«Монако» может устроить распродажу летом

В летнее трансферное окно «Монако» планирует расстаться с несколькими важными игроками. Об этом сообщается на страницах RMC Sport.

По данным источника, французский клуб покинет голкипер Александр Нюбель, который вернется в мюнхенскую «Баварию» из аренды. Также не исключены трансферы защитников Кайо Энрике и Вандерсона.

В списке игроков на «выход» также фигурируют Аксель Дисаси, Юссуф Фофана, Брель Эмболо и Виссам Бен-Йеддер.

В нынешнем сезоне Лиги 1 монегаски набрали 61 очко после 32 туров и занимают четвертое место в турнирной таблице. Напомним, что за «Монако» выступает россиянин Александр Головин.