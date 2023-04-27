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Чемпионат Франции. Лига 1

Кемпес дал совет Месси, где продолжить карьеру

27 Апреля 2023 • 11:26 Комментировать

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес дал совет нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси относительно продолжения карьеры.

«Не считаю, что Лионелю нужно возвращаться в «Барселону». Ему лучше остаться во Франции. Так будет лучше для его физического и морального состояния. Он приедет в более свежем состоянии на следующий чемпионат мира», - передает слова Кемпеса Radio Villa Trinidad.

Действующий трудовой договор Месси с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона. 35-летний аргентинец выступает за французскую команду с 2021 года.

В этом сезоне Лиги 1 Лионель провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 15 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марио Кемпес
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