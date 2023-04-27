Кемпес дал совет Месси, где продолжить карьеру

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес дал совет нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси относительно продолжения карьеры.

«Не считаю, что Лионелю нужно возвращаться в «Барселону». Ему лучше остаться во Франции. Так будет лучше для его физического и морального состояния. Он приедет в более свежем состоянии на следующий чемпионат мира», - передает слова Кемпеса Radio Villa Trinidad.

Действующий трудовой договор Месси с парижским грандом истекает по завершении нынешнего сезона. 35-летний аргентинец выступает за французскую команду с 2021 года.

В этом сезоне Лиги 1 Лионель провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 15 ассистов.