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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: «Месси перешёл в «ПСЖ» только из-за денег»

27 Апреля 2023 • 07:18 Комментировать (2)

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен в очередной раз критически высказался в сторону аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Месси перешел в «ПСЖ» только из-за денег. Мы понимаем, почему он ушел из «Барселоны». Каталонцы из-за финансовых проблем не могли ему платить как раньше. Мне без разницы, сколько там у него ассистов. Если он это делает не в важных матчах, то какой от них толк. В Лиге чемпионов мы так и не увидели игру великого Месси. Против «Баварии» он ничего не показал», - передает слова Жерома RMC Sport.

В этом сезоне Месси провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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Комментарии (2)
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Wetr123
27 Апреля 2023 в 08:59
Ужас ужасный! Я тоже на работу хожу только из-за денег! И таки да- предложат че получше, поменяю однозначно, а вы разве нет?
Sergey999
27 Апреля 2023 в 07:42
Хоть одно адекватное заявление
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