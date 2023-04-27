Ротен: «Месси перешёл в «ПСЖ» только из-за денег»

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен в очередной раз критически высказался в сторону аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Месси перешел в «ПСЖ» только из-за денег. Мы понимаем, почему он ушел из «Барселоны». Каталонцы из-за финансовых проблем не могли ему платить как раньше. Мне без разницы, сколько там у него ассистов. Если он это делает не в важных матчах, то какой от них толк. В Лиге чемпионов мы так и не увидели игру великого Месси. Против «Баварии» он ничего не показал», - передает слова Жерома RMC Sport.

В этом сезоне Месси провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.