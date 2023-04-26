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Чемпионат Франции. Лига 1

УЕФА может купить стадион во Франции и проводить там все финалы

26 Апреля 2023 • 17:43 Комментировать

В обозримом будущем «ПСЖ» может переехать с «Парк де Пренс» на «Стад де Франс». В средине апреля в прессе появлялась информация о том, что гранд Лиги 1 подаст заявку на приобретение стадиона.

Как сообщает Le Monde, конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за «Стад де Франс» может составить УЕФА. Идея УЕФА состоит в том, чтобы иметь стадион, на котором будут проходить финалы всех клубных соревнований (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций).

Ранее появлялись сообщения о том, что на «Стад де Франс» даже при продаже стадиона все равно будет играть сборная Франции – это требование властей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ УЕФА Стад де Франс
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