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Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «Нанта» Сентонз: «Постараемся забыть о Лиге 1, чтобы выиграть Кубок Франции»

26 Апреля 2023 • 11:10 Комментировать

Защитник «Нанта» Фабьен Сентонз высказался о предстоящем матче против «Тулузы» в финале Кубка Франции.

27-летний француз выразил беспокойство в связи с тем, что в чемпионате Франции дела у его команды идут не самым лучшим образом. Сентонз отметил, что «Нант» постарается сосредоточиться на финале Кубка и временно забыть о Лиге 1.

«Мы постараемся переключиться, забыть о Лиге 1, чтобы сосредоточиться на финале Кубка и попытаться выиграть его. Когда ты попадаешь на эту стадию соревнований, это не случайность, а потому что ты проводишь хороший сезон», — цитирует Сентонза RMC Sport.

Матч «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

После 32 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Нант Фабьен Сентонз
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