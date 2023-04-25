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Чемпионат Франции. Лига 1

Супруга Хакими не успокаивается - она требует от игрока умопомрачительные деньги за развод

25 Апреля 2023 • 16:56 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что супруга Ашрафа Хакими решила подзаработать на нем и на истории с якобы имевшей место супружеской изменой, которую сам игрок «ПСЖ» не подтверждает.

И теперь противостояние вступило в новую фазу - дележа имущества. Хакими сделал свой ход, переписав на мать Фатиму все свое имущество, но Хиба Абук не успокаивается. Как сообщает Informalia, ее запрос на дележку имущества составляет сумму в десятки миллионов евро - точные цифры не называются, но подчеркивается, что это заоблачный показатель.

Хакими дважды пытался решить все полюбовно, но бывшая супруга, сообщает источник, вцепилась в него клещом и пытается выжать все возможные капли.

Хорошо думайте, прежде чем жениться!

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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