Супруга Хакими не успокаивается - она требует от игрока умопомрачительные деньги за развод

Мы уже сообщали о том, что супруга Ашрафа Хакими решила подзаработать на нем и на истории с якобы имевшей место супружеской изменой, которую сам игрок «ПСЖ» не подтверждает.

И теперь противостояние вступило в новую фазу - дележа имущества. Хакими сделал свой ход, переписав на мать Фатиму все свое имущество, но Хиба Абук не успокаивается. Как сообщает Informalia, ее запрос на дележку имущества составляет сумму в десятки миллионов евро - точные цифры не называются, но подчеркивается, что это заоблачный показатель.

Хакими дважды пытался решить все полюбовно, но бывшая супруга, сообщает источник, вцепилась в него клещом и пытается выжать все возможные капли.

Хорошо думайте, прежде чем жениться!