Ляказетт заработал 300-е результативное очко в своей карьере

Тридцать второй тур французского чемпионата оказался неудачным для «Лиона», клуб проиграл в домашнем матче «Марселю» - уже второй раз в текущем сезоне. Тем не менее, Александр Ляказетт, главный голеадор «Лиона», свое дело сделал - забил гол.

И он оказался 300-м результативным действием в его игровой карьере с учетом всех турниров, в которой, помимо «Лиона», были выступления в лондонском «Арсенале», а также, разумеется, в сборной Франции. Очки распределяются так - 227 голов и 73 результативные передачи.

В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на выезде со «Страсбургом».