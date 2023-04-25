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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт заработал 300-е результативное очко в своей карьере

25 Апреля 2023 • 16:47 Комментировать
Лион
1:2
Марсель
окончен

Тридцать второй тур французского чемпионата оказался неудачным для «Лиона», клуб проиграл в домашнем матче «Марселю» - уже второй раз в текущем сезоне. Тем не менее, Александр Ляказетт, главный голеадор «Лиона», свое дело сделал - забил гол.

И он оказался 300-м результативным действием в его игровой карьере с учетом всех турниров, в которой, помимо «Лиона», были выступления в лондонском «Арсенале», а также, разумеется, в сборной Франции. Очки распределяются так - 227 голов и 73 результативные передачи.

В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на выезде со «Страсбургом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт
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