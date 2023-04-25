«Марсель» впервые за 15 лет выиграл у «Лиона» оба матча в чемпионате

В тридцать втором туре французского чемпионата «Марсель» сумел обыграть на выезде «Лион», забив тому победный мяч на последней минуте игры. Это была уже вторая победа «Марселя» над «Лионом» в текущем сезоне - в первом круге провансальцы выиграли с минимальным преимуществом.

Как оказалось, «Марсель» не выигрывал оба матча у «Лиона» в ходе одного сезона с 2007/2008.

В следующем туре французского чемпионата «Марсель» примет дома «Осер», а «Лиону» в рамках тридцать третьего тура предстоит съездить в бывший немецкий город - Страсбург. Это случится двадцать восьмого апреля, то есть уже в пятницу.