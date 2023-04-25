Веа может стать игроком «Марселя»

Вингер «Лилля» Тимоти Веа может перебраться в другой французский клуб по заверении нынешнего сезона. Согласно информации журналистов Lequipe, в подписании 23-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

Источник отмечает, что провансальцы бросят усилия на подписание этого футболиста в том случае, если команда гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Главными конкурентами «Марселя» в споре за игрока считаются леверкузенский «Байер» и гладбахская «Боруссия».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Тимоти провел 23 поединка, в которых записал на свой счет две результативные передачи.