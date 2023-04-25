Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Веа может стать игроком «Марселя»

25 Апреля 2023 • 08:16 Комментировать

Вингер «Лилля» Тимоти Веа может перебраться в другой французский клуб по заверении нынешнего сезона. Согласно информации журналистов Lequipe, в подписании 23-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

Источник отмечает, что провансальцы бросят усилия на подписание этого футболиста в том случае, если команда гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Главными конкурентами «Марселя» в споре за игрока считаются леверкузенский «Байер» и гладбахская «Боруссия».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Тимоти провел 23 поединка, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лилль Тимоти Веа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
09:54 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт: «Многие думали, что после ухода из «Арсенала» со мной покончено»
08:16 · Франция. Лига 1
Веа может стать игроком «Марселя»
07:35 · Франция. Лига 1
Тренер высказался о трансфере Месси в Саудовскую Аравию
02:21 · Италия. Серия А
Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в «ПСЖ» слухи
01:20 · Германия. Бундеслига
Диалло летом вернётся в «ПСЖ», но будет продан
24 Апреля
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к Неймару слухи
22:37 · Италия. Серия А
«Рома» готова выкупить Вейналдума у «ПСЖ», но при определённых условиях
19:25 · Франция. Лига 1
Ляказетт порассуждал о завершении карьеры
19:22 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов прокомментировал возможный трансфер Малкома в «ПСЖ»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» уже обсуждал трансфер Неймара
15:53 · Россия. Премьер-лига
У Сперцяна три варианта в Европе – названы клубы
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» уверен в трансфере Кефрена Тюрама
14:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался насчёт возможного возвращения Месси в «Барселону»
13:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет купить полузащитника «ПСЖ»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Закария может усилить французский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем