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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер высказался о трансфере Месси в Саудовскую Аравию

25 Апреля 2023 • 07:35 Комментировать

Тренер «Аль-Иттифака» Антонио Касорла поделился мнением насчет возможного переезда нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии.

«В стране много говорят об этом трансфере. Я не знаю, случится это или нет, но знаю точно, что будет проведена усердная работа, чтобы подписать Месси и еще каких-то звезд. Болельщики и СМИ считают, что они на верном пути в вопросе подписания Лионеля», - передает слова специалиста Be Soccer.

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом истекает грядущим летом. Ранее сообщалось, что в подписании Лионеля заинтересован «Аль-Хиляль».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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