Тренер высказался о трансфере Месси в Саудовскую Аравию

Тренер «Аль-Иттифака» Антонио Касорла поделился мнением насчет возможного переезда нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии.

«В стране много говорят об этом трансфере. Я не знаю, случится это или нет, но знаю точно, что будет проведена усердная работа, чтобы подписать Месси и еще каких-то звезд. Болельщики и СМИ считают, что они на верном пути в вопросе подписания Лионеля», - передает слова специалиста Be Soccer.

Срок действующего контракта Месси с парижским грандом истекает грядущим летом. Ранее сообщалось, что в подписании Лионеля заинтересован «Аль-Хиляль».