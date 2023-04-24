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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт порассуждал о завершении карьеры

24 Апреля 2023 • 19:25 Комментировать
Страсбург
...
Лион
28.04 22:00

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который в этом году является одним из лучших игроков Лиги 1, порассуждал о завершении карьеры. Ведь француз уже не молод – ему 31 год.

«Пока говорить о том, что я завершу карьеру, слишком рано. В «Лионе» у  меня осталось два года контракта, но никто не знает, как дальше повернётся моя судьба», - цитирует нападающего Telefoot.

Напомним, что Ляказетт присоединился к «ткачам» спустя пять лет в составе лондонского «Арсенала». На данный момент француз является третьим бомбардиром чемпионата Франции с 20 голами в сезоне, он уступает лишь Килиану Мбаппе из «ПСЖ» (22 гола) и Джонатану Дэвиду из «Лилля» (21 гол).

Ляказетт идёт по стопам Папена

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Лион Александр Ляказетт
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