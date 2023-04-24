«ПСЖ» делает ставку на Мбаппе и может продать Неймара в АПЛ

«ПСЖ» может расстаться со звездным бразильским нападающим Неймаром в летнее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам таблоида The Mirror.

У южноамериканца есть вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Челси». Кроме «пенсионеров» интерес к бразильцу проявляет еще один клуб АПЛ, название которого не раскрывается.

Также источник отмечает, что парижане хотят сохранить в Килиана Мбаппе. Руководство хочет строить команду вокруг 24-летнего француза.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» принял решение по трансферу аргентинца Лионеля Месси.