«ПСЖ» принял решение по Месси

Руководство «ПСЖ» приняло решение по будущему аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как стало известно журналистам Mirror, парижский гранд не планирует предлагать 35-летнему форварду новое трудовое соглашение. Таким образом, игрок близок к бесплатному уходу грядущим летом.

Источник отмечает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи намерен сделать ставку на подписание перспективных французских футболистов. Клуб не собирается в ближайшее время приобретать новых звезд.

Месси перешел в парижский гранд летом 2024 года. Трудовое соглашение аргентинца истекает в конце июня.

У Месси назначены переговоры с новым клубом