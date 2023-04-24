Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по Месси

24 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать (4)

Руководство «ПСЖ» приняло решение по будущему аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как стало известно журналистам Mirror, парижский гранд не планирует предлагать 35-летнему форварду новое трудовое соглашение. Таким образом, игрок близок к бесплатному уходу грядущим летом.

Источник отмечает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи намерен сделать ставку на подписание перспективных французских футболистов. Клуб не собирается в ближайшее время приобретать новых звезд.

Месси перешел в парижский гранд летом 2024 года. Трудовое соглашение аргентинца истекает в конце июня.

У Месси назначены переговоры с новым клубом

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
24 Апреля 2023 в 11:06
Долго до шейхов доходит)
Alex1972
24 Апреля 2023 в 11:05
Гешу берите... Он только этого и ждёт... А-ха-ха-ха..😄🥚🥚..
One Live
24 Апреля 2023 в 11:06
В гареме интернет провели?
yerk
24 Апреля 2023 в 10:50
Прoгнoзы футбольных матчeй i-n-f-o-s-t-a-v-k-i-.-r-u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Апреля
12:07 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить нападающего сборной Франции
12:06 · Испания. Ла Лига
Окружение Месси утверждает, что поездка игрока в Барселону не связана с трансфером
10:55 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» хочет возвращения Месси и Роналду в Ла Лигу 2
09:39 · Франция. Лига 1
Анри назвал команду с лучшим футболом в Лиге 1 - это не «ПСЖ»
23 Апреля
23:46 · Франция. Лига 1
«Марсель» одолел «Лион» благодаря автоголу на 90-й минуте
20:18 · Франция. Лига 1
«Монпелье» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ренном»
18:03 · Франция. Лига 1
«Клермон» и «Тулуза» победили, аутсайдеры свои матчи свели вничью
16:00 · Франция. Лига 1
«Страсбург» ушёл из зоны вылета, обыграв «Реймс»
15:45 · Франция. Лига 1
Экс-президент «ПСЖ» не советует клубу кандидатуру Моуринью
15:04 · Франция. Лига 1
Месси вручили сразу три награды 1 фото
11:46 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» может перехватить нападающего у «Баварии»
10:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог договориться с Месси 2
08:42 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Головин не сыграл за «Монако»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Руни констатировал завершение эпохи Месси и Роналду
07:11 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Руни выбрал лучшего футболиста мира 2
Все новости
Рекомендуем