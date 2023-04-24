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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри назвал команду с лучшим футболом в Лиге 1 - это не «ПСЖ»

24 Апреля 2023 • 09:39 Комментировать

Легендарный французский футболист Тьерри Анри назвал команду, которая показывает лучшую игру в Лиге 1.

«В данный момент лучший футбол в Лиге 1 показывает «Ланс». Заявляю это с полной ответственностью. Парни заслуживают уважения за ту работу, которую они проделали в нынешнем сезоне. Клуб нашел игроков, которые отлично вошли в их систему. Сейчас их главная звезда - это вся команда», - передает слова Тьерри RMC Sport.

В последнем матче «Ланс» на своем поле крупно победил «Монако» со счетом 3:0. После 32 туров чемпионата Франции команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Марселя» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Тьерри Анри
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