Анри назвал команду с лучшим футболом в Лиге 1 - это не «ПСЖ»

Легендарный французский футболист Тьерри Анри назвал команду, которая показывает лучшую игру в Лиге 1.

«В данный момент лучший футбол в Лиге 1 показывает «Ланс». Заявляю это с полной ответственностью. Парни заслуживают уважения за ту работу, которую они проделали в нынешнем сезоне. Клуб нашел игроков, которые отлично вошли в их систему. Сейчас их главная звезда - это вся команда», - передает слова Тьерри RMC Sport.

В последнем матче «Ланс» на своем поле крупно победил «Монако» со счетом 3:0. После 32 туров чемпионата Франции команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Марселя» на одно очко.