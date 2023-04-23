«Марсель» одолел «Лион» благодаря автоголу на 90-й минуте

32-й тур Лиги 1 завершился драматичным матчем «Лион» - «Марсель». Хозяева чаще контролировали мяч, но реже били по воротам и в итоге уступили.
В первом тайме Александр Ляказетт имел лучший шанс, но не смог забить в отличие от Дженгиза Юндера на 44-й минуте. В середине второго тайма турок должен был удваивать перевес, но вратарь реально выручил. В ответной атаке отличился Александр Ляказетт. А дальше был бенефис Мало Гюсто, сначала он упустил возможность вырвать победу для гостей, а на 90-й минуте стал автором автогола.
«Марсель» победил 2:1 и вернулся на второе место, «Лион» седьмой.
Протокол игры
|44'Юндер Дженгиз (0:1)
|(1:1) Ляказетт Александр68'
|90'Гюсто Мало (1:2)
Лопеш Антони•Диоманде Синали• 30'Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Мендес Тьяго81' (Лепнан Йоанн (81') •Толиссо Корентен• 56'Какере Максанс•Баркола Бредли80' (Гюсто Мало (80') •Ляказетт Александр•Шерки Райан80' (Jeffinho (80')
23 апреля. Стадион "Гроупама Арена".
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