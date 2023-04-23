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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» одолел «Лион» благодаря автоголу на 90-й минуте

23 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Лион
1:2
Марсель
окончен

32-й тур Лиги 1 завершился драматичным матчем «Лион» - «Марсель». Хозяева чаще контролировали мяч, но реже били по воротам и в итоге уступили.

В первом тайме Александр Ляказетт имел лучший шанс, но не смог забить в отличие от Дженгиза Юндера на 44-й минуте. В середине второго тайма турок должен был удваивать перевес, но вратарь реально выручил. В ответной атаке отличился Александр Ляказетт. А дальше был бенефис Мало Гюсто, сначала он упустил возможность вырвать победу для гостей, а на 90-й минуте стал автором автогола.

«Марсель» победил 2:1 и вернулся на второе место, «Лион» седьмой.

Протокол игры  
Лион1:2Марсель
  44'Юндер Дженгиз (0:1)
(1:1) Ляказетт Александр68'  
  90'Гюсто Мало (1:2)
Лопеш АнтониДиоманде Синали  30'Ловрен ДеянЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасМендес Тьяго 81' (Лепнан Йоанн ( 81') Толиссо Корентен  56'Какере МаксансБаркола Бредли 80' (Гюсто Мало ( 80') Ляказетт АлександрШерки Райан 80' (Jeffinho ( 80')
Запасные: Дембеле Мусса IIСарр АминРиу РемиМилагрес ЭнрикеАуа УссемБоатенг Жером
Лопес ПауБалерди ЛеонардоЖиго СамуэльКолашинац Сеад  55'Каборе ИссаКлосс ЖонатанРонжье ВалентинВерету ЖорданЮндер ДженгизМалиновский Руслан 83' (Оливейра Витор ( 83') Санчес Алексис
Запасные: МБемба ШансельЭрик-Бертран БайиЭлмаз БартугГендузи МаттеоБланко РубенFrancois Mughe
23 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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